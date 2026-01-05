Colombiaanse president verwerpt cocaïneverwijt van Trump

BOGOTÁ (ANP) - De Colombiaanse president Gustavo Petro weerlegt de Amerikaanse aantijgingen dat hij zou bijdragen aan de cocaïnehandel in zijn land. In een lang bericht op X somt Petro de verdiensten van zijn diensten op in het opsporen en in beslag nemen van drugstransporten. Ook noemt het Colombiaanse staatshoofd zijn eigen leiderschap "niet illegitiem". Hij wijst onder meer op een grote, recente cocaïnevangst.

Donald Trump zei eerder tegen journalisten dat Petro "een zieke man" is die "graag cocaïne maakt en dat verkoopt aan de VS". Ook zinspeelde de Amerikaanse president op militaire interventie in Colombia door te zeggen dat Petro "cocaïnefabrieken heeft" en "dat niet veel langer zal blijven doen", verwijzend naar drugsproductie.

Colombia, traditioneel een bondgenoot van de VS, heeft de Amerikaanse aanval op het Venezolaanse leiderschap van dit weekend in stevige bewoordingen veroordeeld. Zo noemde Petro de gevangenneming van president Nicolás Maduro "zonder wettige basis".