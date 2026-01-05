Rijkswaterstaat: Ochtendspits derde drukste sinds 2020

DEN HAAG (ANP) - De ochtendspits van maandag staat op de derde plek van drukste ochtendspitsen sinds 2020. Dat blijkt uit data van Rijkswaterstaat (RWS).

Het verkeer heeft veel last van sneeuw en gladheid op de wegen. Op het hoogtepunt meldde RWS 688 kilometer file. De drukste ochtendspits werd gemeten op 19 november 2024, toen er op het hoogtepunt 762 kilometer file stond. Ook toen zorgde het slechte weer voor opstoppingen. De op een na drukste ochtendspits bedroeg 730 kilometer file op 3 december 2024.

Van de tien langste ochtendspitsen sinds 2020 werden er zeven gemeten op een dinsdag.