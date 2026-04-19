Commissaris Groningen doet aangifte na 'oorlogsdreiging' FDF

door anp
zondag, 19 april 2026 om 15:17
GRONINGEN (ANP) - De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, doet maandag aangifte tegen actiegroep Farmers Defence Force (FDF). Die dreigt volgens hem met een "oorlog" als de provinciale fractie van de BBB niet terugkomt van zijn steun voor de onteigening van een boerderij. "Dat is intimidatie. Dat gaat alle perken te buiten. En het is strafbaar", laat Paas weten.
De provincie Groningen is al jaren bezig met de ontwikkeling van een waterberging bij het dorp Lucaswolde in de gemeente Westerkwartier. De provincie heeft vrijwel alle grond daarvoor in handen, behalve een boerderij met 31 hectare landbouwgrond. Provinciale Staten van Groningen stemden woensdag voor de gedwongen onteigening. Ook zes van de twaalf Statenleden van de BBB stemden voor, tot woede van FDF.
Paas zegt dat de Statenleden zorgvuldig een moeilijk besluit hebben genomen. "Dat is democratie: afwegen, besluiten, verantwoording afleggen."
