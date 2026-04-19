Shelton verslaat Cobolli in finale van tennistoernooi München

Sport
door anp
zondag, 19 april 2026 om 15:30
MÜNCHEN (ANP) - De Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft zijn tweede titel van het jaar veroverd. De mondiale nummer 6 was in de finale van het tennistoernooi van München met 6-2 7-5 te sterk voor de Italiaan Flavio Cobolli.
Shelton stond voor het tweede jaar op rij in de finale van het graveltoernooi in Duitsland. Vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Alexander Zverev. De Duitse drievoudig winnaar verloor zaterdag in de halve eindstrijd van Cobolli.
Shelton brak Cobolli meteen in de eerste game. Hij moest daarna zes breakpunten wegwerken om op 2-0 te komen, waarna hij prompt de volgende servicegame van Cobolli op love brak. De Amerikaan had even later negen setpunten nodig om de eerste set binnen te halen.
5 toernooien gewonnen
Cobolli serveerde sterk in de tweede set en stond slechts drie punten af in zijn eerste vijf opslagbeurten. Op 5-5 werd het eerste breakpunt van de set hem meteen fataal.
Shelton won eerder dit jaar het toernooi van Dallas. Hij heeft nu in totaal vijf toernooien gewonnen.
Dit zijn de grootste legers ter wereld

Wall Street Journal: VS willen nog meer chaos door Iraanse schepen enteren

3 dingen die je moet laten om echt slank te worden en dat te blijven

Omvliegen, vertraging, duurdere tickets: dit moet je nu weten

Parkeren op Nederlandse vliegvelden was nog nooit zo duur

Iran: vooruitgang in overleg met VS, maar akkoord nog ver weg

