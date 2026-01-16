Commissie: EU-variant NAVO-artikel 5 geldt ook voor Groenland

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft vrijdag bevestigd dat Groenland valt onder de beschermingsgarantie van het Europees Verdrag. Dagenlang weigerde de Commissie antwoord te geven op de vraag of artikel 42.7, dat die garantie aan EU-lidstaten biedt, ook op Groenland van toepassing is, omdat het een overzees gebiedsdeel is.

"Groenland behoort tot het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken en valt daarom in principe onder de wederzijdse solidariteitsclausule van artikel 42.7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie", zegt een woordvoerder van de Commissie na herhaaldelijke verzoeken tegen het ANP. Denemarken heeft nog niet om activering van dat artikel gevraagd, voegt de woordvoerder daaraan toe.

De beschermingsgarantie van de EU is van belang omdat het beroemde artikel 5 van de NAVO, dat bepaalt dat lidstaten een aanval op een van hen als een aanval op hen allemaal beschouwen, niet meer heilig lijkt.