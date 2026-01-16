Defensie stuurt tweede militair voor verkenning naar Groenland

DEN HAAG (ANP) - Defensie stuurt ook een logistiek planner naar Groenland naast de eerder aangekondigde stafofficier voor de operationele planning. Demissionair minister Ruben Brekelmans zei voorafgaand aan de ministerraad dat beide militairen vrijdag vertrekken naar het Deense eiland in het poolgebied voor een verkenning.

Donderdag meldde de VVD-minister dat Nederland een stafofficier van de marine stuurt om bij te dragen aan voorwerk voor een militaire oefening. Volgens Brekelmans is het "gebruikelijk om een of twee mensen te sturen" naar zo'n verkenning. "Als de oefening uiteindelijk plaatsvindt, gaat het om grotere aantallen. Dat gaat altijd zo."

Onder meer Duitsland, Noorwegen, Zweden en Frankrijk sturen militairen naar het pooleiland dat volgens president Donald Trump in Amerikaanse handen moet komen.