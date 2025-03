Commissie: financieringsvoorstel defensie-investering komt snel

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie komt snel met concrete voorstellen om de 800 miljard euro aan defensie-investeringen in de EU te financieren. "Het is een kwestie van een week of paar weken" zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) maandag na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën.

De voorstellen gaan over de financiering van het EU-herbewapeningsplan dat voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vorige week heeft gepresenteerd. Het grootste deel van dat bedrag, 650 miljard euro, moeten de EU-lidstaten vanuit hun eigen begroting betalen, stelt Von der Leyen voor. De Commissie wil daarvoor de begrotingsregels versoepelen.

Dat kan via het activeren van de zogeheten nationale ontsnappingsclausule binnen het Groei- en Stabiliteitspact. Dat houdt in dat extra uitgaven voor defensie niet worden meegeteld bij de omvang van de overheidsschuld en het begrotingstekort. Het begrotingstekort mag maximaal 3 procent zijn van de omvang van de economie en de staatsschuld hooguit 60 procent. Als de EU instemt met die tijdelijke versoepeling van begrotingsregels, moeten lidstaten die daar gebruik van willen maken dat bij de Europese Commissie aanvragen.

De overige 150 miljard euro wil de Commissie lenen op de kapitaalmarkt en dat geld weer lenen aan lidstaten voor gezamenlijke defensieprojecten. Een voorstel daartoe behoeft alleen instemming van de lidstaten. Het moet daarbij gaan om een zogeheten gekwalificeerde meerderheid, oftewel 15 van de 27 lidstaten moeten het ermee eens zijn. Het Europees Parlement heeft hier niets over te zeggen. De ministers van Financiën gaan deze financieringsopties maandagavond en dinsdag uitgebreid bespreken, zei Dombrovskis.