Wielrenner De Kleijn nog maanden afwezig door sleutelbeenbreuk

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse wielrenner Arvid de Kleijn keert voorlopig nog niet terug in het peloton. De 30-jarige sprinter van Tudor Pro Cycling brak vorige maand zijn sleutelbeen en moet over enkele maanden een nieuwe operatie ondergaan.

"Het is een gecompliceerde breuk in het sleutelbeen en het herstel gaat langer duren dan gedacht", schreef De Kleijn in een medische update op Instagram. "Ik hoop dat ik snel weer op de rollers mag. Na zes weken mag ik weer buiten fietsen, als alles goed gaat. Een nieuwe operatie is nodig na twaalf weken. Ik weet niet wanneer ik weer wedstrijden kan rijden, maar ik hoop dat alles sneller gaat dan verwacht."

De Kleijn liep de blessure op bij een val tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De coureur uit het Gelderse Herveld won vorig jaar onder meer een rit in Parijs-Nice.