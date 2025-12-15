Concertgebouw in Amsterdam beklad met rode verf

AMSTERDAM (ANP) - Het Concertgebouw in Amsterdam is maandagochtend rond 06.30 uur beklad met rode verf. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Parool. De woordvoerder zegt maandagmiddag dat de verf is verwijderd.

Het Concertgebouw is volgens de woordvoerder niet tegen protest, "maar het bekladden van het Concertgebouw is onacceptabel". Dat geldt wat hem betreft ook voor het verspreiden van boterzuur in het gebouw. Dat gebeurde zaterdag. Het Concertgebouw werd die middag ontruimd nadat een nare geur zich verspreidde en mensen daar volgens de veiligheidsregio misselijk van werden.

Burgemeester Halsema schrijft maandag op Instagram dat het Concertgebouw "al maanden last heeft van scheldkanonnades en bedreigingen". Met het verspreiden van de stinkende stof zaterdag en de bekladding zondagnacht is volgens haar "een nieuw dieptepunt bereikt".

Het Concertgebouw doet aangifte van zowel de bekladding als van de verspreiding van boterzuur.