Nederlander gewond geraakt door aanslag Australië

DEN HAAG (ANP) - Een Nederlands persoon is gewond geraakt tijdens de aanslag in het Australische Bondi Beach op zondag. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De persoon heeft een dubbele nationaliteit; naast de Nederlandse is onbekend welke andere nationaliteit de persoon bezit.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten in contact te staan met het slachtoffer. De persoon is buiten levensgevaar; het ministerie zegt bijstand te verlenen indien daarom gevraagd wordt. Vooralsnog ligt er echter geen hulpverzoek.