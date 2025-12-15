ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlander gewond geraakt door aanslag Australië

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 13:33
anp151225127 1
DEN HAAG (ANP) - Een Nederlands persoon is gewond geraakt tijdens de aanslag in het Australische Bondi Beach op zondag. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De persoon heeft een dubbele nationaliteit; naast de Nederlandse is onbekend welke andere nationaliteit de persoon bezit.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten in contact te staan met het slachtoffer. De persoon is buiten levensgevaar; het ministerie zegt bijstand te verlenen indien daarom gevraagd wordt. Vooralsnog ligt er echter geen hulpverzoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

Loading