Reuzensprong voor Marco Borsato in Top 2000 na vrijspraak

Marco Borsato maakt een reuzensprong in de Top 2000 nu hij is vrijgesproken van ontucht. De vijf liedjes die het meest zijn gestegen, zijn allemaal van hem, en allemaal gaan ze meer dan duizend plekken omhoog. Zo stijgt het lied Zij van plaats 1566 naar 116.

NPO Radio 2 heeft maandag de volledige lijst gepresenteerd. Zes liedjes van Borsato stonden nog niet eerder zo hoog. Behalve Zij zijn dit De Waarheid (van 1428 naar 35), Afscheid Nemen Bestaat Niet (van 1276 naar 82), De Bestemming (van 1202 naar 90), Ik Leef Niet Meer Voor Jou (van 1238 naar 93) en Hoe Het Danst (van 1261 naar 182).

Nog nooit stonden zoveel liedjes uit Nederland in de Top 2000. In totaal 397 nummers van Nederlandse artiesten zijn in de lijst beland. Het oude record stamt uit 2023, toen 381 tracks uit Nederland genoeg stemmen kregen om in de populaire eindejaarslijst te komen.

De hoogste nieuwkomer is Lichtje Branden van Suzan & Freek op 33. Het nummer werd dit jaar een hit na het nieuws dat Freek Rikkerink ongeneeslijk ziek is.