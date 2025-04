Darter Van Gerwen meteen uitgeschakeld in Premier League in Ahoy

ROTTERDAM (ANP) - Darter Michael van Gerwen is op de elfde avond van de Premier League in het Rotterdamse Ahoy meteen uitgeschakeld. De 35-jarige Brabander verloor met 6-5 van de Brit Stephen Bunting.

Eerder plaatsten Chris Dobey en Nathan Aspinall zich voor de halve finales. Dobey versloeg Luke Humphries (6-3) en Aspinall won met dezelfde cijfers van Gerwyn Price.

Van Gerwen liet twee weken geleden nog de negende avond van de Premier League lopen door een schouderblessure. Een week later in Manchester werd hij in de halve finales uitgeschakeld. In de aanloop naar de avond in Ahoy liet de Brabander weten hersteld te zijn.