ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Congo krijgt 70.000 vaccins tegen ebolavirus

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 14:29
anp200826142 1
KINSHASA (ANP) - De Democratische Republiek Congo (DRC) ontvangt 70.000 doses van een vaccin tegen het ebolavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat momenteel geen goedgekeurd vaccin.
Het vaccin dat naar de DRC gaat, is bewezen effectief tegen de vaker voorkomende zaïrevariant. Het is niet bekend of dit vaccin ook helpt tegen de bundibugyovariant die in het land bijna 2500 mensen het leven heeft gekost. Volgens de WHO suggereren data uit onderzoeken in het laboratorium en met dieren dat het vaccin enige bescherming biedt.
20.000 doses worden gebruikt in een studie naar de effecten van het vaccin op de bundibugyovariant, de rest gaat naar eerstelijns- en zorgmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs zal opleveren. Momenteel zijn meerdere vaccins specifiek voor de bundibugyovariant in ontwikkeling.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

190173205_m

Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

shutterstock_2693360387

Volgens de psychologie delen mentaal sterke mensen deze eigenschap vaak

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

Loading