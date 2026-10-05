Na de ophef van vorige week lijkt het opgelost: minister Heinen beloofde kleine spaarders alsnog te ontzien. Overweeg je om vóór 1 januari spaargeld aan je kinderen of kleinkinderen te geven, dan is de vraag niet óf hij de plannen repareert, maar voor wélk jaar. Daarover heeft hij zich nog niet uitgesproken.

Op 1 oktober, de tweede dag van het begrotingsdebat, zei Heinen dat het kabinet bereid is de omstreden grens in de nieuwe box 3 aan te passen. Dat meldt De Belegger . Een concreet bedrag noemde hij niet.

Twee grenzen, twee jaren

In het kabinetsplan van 29 september staan twee verschillende vrijstellingen. In 2027 geldt nog het oude stelsel met vaste percentages, en daarin zakt het heffingsvrij vermogen naar €30.846 per persoon. Vanaf 2028 komt daar een heffingsvrij resultaat van €1.000 aan rendement voor in de plaats.

De Belegger leest de toezegging als een reparatie van die tweede grens. Volgens de site ging het om het heffingsvrije resultaat in het stelsel dat per 2028 moet ingaan, dat ruim 850.000 extra mensen de heffing in zou trekken. Ook Raisin schrijft dat de kritiek van begin oktober zich vooral richt op de verlaging naar €1.000.

Ik kan me voorstellen dat u als Kamer de opdracht geeft om de grens op een ander niveau te leggen. - Minister Eelco Heinen in de Tweede Kamer, volgens het FD

Niet iedereen leest het zo. Volgens het financiële blog Mr FOB gaat Heinen ook opnieuw kijken naar de tijdelijke ingreep voor 2027, met de vrijstelling van €30.846 en het hogere forfait. Ook de halvering voor 2027 heeft volgens Vastgoedrealist geen Kamermeerderheid. Zolang er geen nieuw voorstel ligt, weet je dus niet of de grens voor 2027 meegaat in de reparatie.

Voor schenkers draait alles om één datum: 1 januari 2027.

Waarom 2027 voor schenkers het jaar is

In ons stuk Spaargeld nu aan je kinderen geven om box 3 te ontlopen? Het levert je mogelijk maar één jaar voordeel op rekenden we voor dat schenken vooral in 2027 iets oplevert. Dat jaar hangt af van je vermogen op 1 januari. Volgens Revosave betaal je zonder fiscale partner box 3-belasting als je vermogen op die dag boven €30.846 uitkomt. Met een partner ligt de grens samen op €61.692.

Scenario 1: de grens van €30.846 blijft staan

Dagelijkse Standaard rekende met het voorlopige spaarforfait van 1,27 procent en het tarief van 36 procent. Dan betaal je zo'n 0,46 procent belasting over het spaargeld boven de vrijstelling. Een alleenstaande met €60.000 spaargeld betaalt in 2027 volgens die berekening ongeveer €133. Met de grens van dit jaar is dat ongeveer €3.

In dit scenario blijft het voordeel van schenken zoals in ons eerdere rekenvoorbeeld, waar wij op €134 uitkwamen. Elke €1.000 die je vóór 1 januari schenkt uit het deel boven de vrijstelling, scheelt in 2027 ruwweg €4,60 aan box 3-belasting.

Scenario 2: terug naar €60.098

Op Prinsjesdag was het plan nog om het heffingsvrij vermogen in 2027 licht te verhogen naar €60.098, schrijft Dagelijkse Standaard. Volgens een overzicht van ManMag is dat voor fiscale partners samen €120.196.

Gaat de grens terug naar dat bedrag, dan verdwijnt het box 3-voordeel van schenken voor veel ouders en grootouders bijna helemaal. De oma met €60.000 zit dan onder de vrijstelling en betaalt in 2027 helemaal geen box 3. Schenken levert haar in box 3 dan niets op. Alleen wie ver boven de grens zit, houdt nog een klein voordeel over het deel daarboven.

Wanneer je het weet

Volgens PwC komt Heinen uiterlijk op 12 oktober met nieuwe voorstellen om kleine spaarders te ontzien. Op die dag staat ook het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2027 gepland. Volgens Deloitte stemt de Tweede Kamer op 12 november, en de Eerste Kamer op 15 december.

Hoe de reparatie betaald moet worden, is volgens De Belegger nog volledig open. Dat maakt het des te belangrijker om te kijken wat er straks precies in het voorstel staat.

Wat je nu kunt doen

Wacht het voorstel van uiterlijk 12 oktober af en kijk welk jaar erin wordt aangepast: alleen het heffingsvrije resultaat vanaf 2028, of ook de €30.846 voor 2027.

Zit je onder €60.098 per persoon (€120.196 met partner)? Dan hangt je hele box 3-voordeel van schenken af van die ene keuze.

Reken de schenkbelasting mee. Boven de vrijstellingen kan die het box 3-voordeel ruim overtreffen, zoals ons eerdere rekenvoorbeeld liet zien.

Neem pas een definitief besluit als duidelijk is wat de Kamer op 12 november doet. Je vermogen telt op 1 januari, dus je kunt tot en met 31 december schenken.

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