Congresleden VS pleiten voor herstel panelen Margraten

door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 15:48
WASHINGTON (ANP) - Meerdere leden van het Amerikaanse Congres willen dat de regering de verdwenen panelen over zwarte militairen op de begraafplaats in het Limburgse Margraten terugplaatst. Ook vragen ze om opheldering over de kwestie, aldus de politici in een brief waar De Limburger eerder over berichtte.
De brief is ondertekend door 34 leden van de Democratische Partij en maandag verstuurd naar de Amerikaanse beheerder ABMC, die over militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten gaat. ABMC zei eerder tegen de NOS dat de informatieborden niet langer binnen "de herdenkingsmissie" passen.
De politici schrijven in hun brief dat de regering-Trump een "maandenlange kruistocht tegen diversiteitsinitiatieven" heeft gevoerd en spreken van een nieuwe poging "om niet alleen de zwarte geschiedenis, maar ook onze gedeelde Amerikaanse geschiedenis uit te wissen".
