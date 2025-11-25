Nederlandse tennissers sluiten jaar af als nummer 6 van de wereld

ROEHAMPTON (ANP) - De Nederlandse tennissers sluiten het jaar af als nummer 6 van de wereld. Dat is twee plaatsen lager dan in 2024, toen het Davis Cup-team onder leiding van Paul Haarhuis voor het eerst de finale haalde.

Italië, dat de Davis Cup zondag voor het derde jaar op rij won, blijft de wereldranglijst aanvoeren. Duitsland staat tweede, voor Spanje, Australië en België. De ranglijst is gebaseerd op de resultaten over een periode van vier jaar, waarbij recente prestaties zwaarder wegen.

Nederland speelt in februari in de qualifiers van de Davis Cup thuis tegen India. Bij een zege wacht in de tweede ronde een ontmoeting met Zuid-Korea of Argentinië.