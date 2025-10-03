ECONOMIE
Conservatieve partijen in Kamer blij met F-35-arrest Hoge Raad

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 12:13
anp031025117 1
DEN HAAG (ANP) - Conservatieve partijen in de Tweede Kamer hebben met instemming gereageerd op het arrest van de Hoge Raad over de export van onderdelen voor de F-35 naar Israël. Het gerechtshof had die verboden, maar volgens de hoogste rechter is dat besluit aan het kabinet.
SGP-Kamerlid Diederik van Dijk noemt het oordeel van de Hoge Raad "begrijpelijk". "Zulke besluiten horen thuis in de politiek. Israël heeft recht zich te verdedigen tegen terreur", meldt hij op X. NSC'er Isa Kahraman spreekt van "een zeer principiële en terechte uitspraak". Ook hij vindt exportvergunningen "een politieke verantwoordelijkheid".
D66'er Jan Paternotte wijst op de grote verantwoordelijkheid die de hoogste rechter met dit arrest bij het kabinet heeft gelegd. "De rechter zegt: Nederland mág onderdelen van straaljagers aan Israël leveren. Maar dat moeten we absoluut niet gaan doen! Levering van onderdelen riskeert dat Nederland bijdraagt aan etnische zuivering van Gaza." Hij wil snel duidelijkheid van het kabinet.
