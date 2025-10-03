India en China hervatten vliegverkeer deze maand na vijf jaar

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India en China hervatten eind deze maand na meer dan vijf jaar het onderlinge vliegverkeer. Het door de Nederlander Pieter Elbers geleide IndiGo vliegt vanaf 26 oktober weer dagelijks van het Oost-Indiase Calcutta naar het Zuid-Chinese Guangzhou, zei de voormalig topman van KLM in een verklaring. "Met deze zeer belangrijke stap zijn we van plan meer directe vluchten naar China te introduceren."

Het directe vliegverkeer tussen de twee landen met de meeste inwoners ter wereld lag stil sinds de coronapandemie. Door de slechte onderlinge relatie, die in 2020 een dieptepunt bereikte door grensconflicten, werd het nooit hervat. In augustus werden de landen het al eens over een hervatting van het vliegverkeer. Toen was nog niet duidelijk per wanneer.

Beide economische grootmachten worden geraakt door de importtarieven van de Amerikaanse president Donald Trump. De hervatting van het vliegverkeer moet zorgen voor meer handel tussen de twee landen.