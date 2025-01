Conservatieven in Oostenrijk willen in gesprek met rechtse FPÖ

WENEN (ANP/AFP) - De conservatieve christendemocratische Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) is klaar om onderhandelingen te starten met de rechtse Vrijheidspartij (FPÖ) om een ​​nieuwe regering te vormen. De FPÖ werd in de parlementsverkiezingen van eind september met bijna 29 procent van de stemmen de grootste partij van het land.

Eerder probeerden de conservatieven een regering te vormen zonder de FPÖ, maar die pogingen zijn zaterdag definitief mislukt. Daarop kondigde bondskanselier en partijleider Karl Nehammer zijn aftreden aan en werd de 64-jarige partijsecretaris Christian Stocker naar voren geschoven als voorlopige partijleider. De ÖVP maakt sinds 1987 deel uit van de regering in het Alpenland met 9 miljoen inwoners.

Stocker zei zondag dat zijn partij gemachtigd is om coalitiegesprekken te voeren met de FPÖ als hij daartoe werd uitgenodigd. "Dit land heeft nu een stabiele regering nodig en we kunnen geen tijd verliezen aan verkiezingscampagnes of verkiezingen die we niet hebben", aldus Stocker.

Kort daarvoor had de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen aangekondigd dat hij maandagochtend FPÖ-leider Herbert Kickl ontmoet om "de nieuwe situatie te bespreken". De FPÖ heeft nog niet laten weten met welke partij of partijen het coalitiegesprekken wil voeren.