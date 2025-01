Treinverkeer Schiphol voorzichtig opgestart

SCHIPHOL (ANP) - Het treinverkeer van en naar Schiphol is zondagavond weer voorzichtig op gang gekomen. Eerder reden er helemaal geen treinen van, naar en via de luchthaven nadat de bovenleiding zondagmiddag stuk was gegaan. In de loop van de avond reden er wel weer treinen in verschillende richtingen, maar nog steeds veel minder dan gebruikelijk.

ProRail werkt aan herstel van de bovenleiding. De problemen duren waarschijnlijk tot zeker maandagochtend 05.00 uur. Aanvankelijk hoopte de NS dat de kwestie eerder in de nacht opgelost zou zijn.