Consulaat VS: kijk goed uit bij bezoek aan Sint-Maarten

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG (ANP) - Het Amerikaanse consulaat op Curaçao heeft donderdag Amerikanen die Sint-Maarten bezoeken, opgeroepen voorzichtig te zijn. De waarschuwing geldt onder meer voor publieke evenementen, zoals de manifestaties die worden gehouden in verband met de parlementsverkiezingen die op 19 augustus plaatsvinden.

Volgens het consulaat is sprake van een toename van criminele activiteiten op het eiland en moeten Amerikanen vooral in de wijk Dutch Quarter voorzichtig zijn. Zondagavond waren er ongeregeldheden in deze wijk, waarbij bewoners zich tegen de politie keerden tijdens een grootschalige controle op vuurwapens. Inmiddels heeft de politie extra bevoegdheden gekregen voor de controle op wapens in de wijk.

Het consulaat geeft verder de tips om 's avonds op straat alert te zijn, niet de aandacht op jezelf te vestigen en grote mensenmassa's en demonstraties te vermijden.