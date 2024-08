Warner Bros. onderuit op Wall Street na tegenvallend kwartaal

NEW YORK (ANP) - Entertainmentconcern Warner Bros. Discovery ging donderdag ruim 8 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter filmstudio's, tv-zenders CNN en Discovery en streamingplatform Max leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Het bedrijf schreef daarbij meer dan 9 miljard dollar aan waarde af op zijn tv-zenders. De zenders zijn volgens het concern een stuk minder waard geworden sinds de overname van WarnerMedia door Discovery in 2022.

De stap volgt onder meer op het besluit van de National Basketball Association (NBA) van vorige maand om Warner Bros. te laten vallen als uitzendpartner. De NBA besloot om een nieuwe overeenkomst van 76 miljard dollar voor elf jaar toe te kennen aan Walt Disney, Comcast en Amazon. Warner Bros. spande daarop een rechtszaak aan tegen de NBA om contractbreuk. Het aandeel Warner Bros. Discovery noteert op de laagste koers sinds de samenvoeging van de bedrijven in april 2022.