Duitse club blijft achter gearresteerde hockeyer Craig staan

HAMBURG (ANP/DPA) - De Duitse hockeyclub Hamburger Polo Club gaat door met het contracteren van de Australiër Tom Craig, ondanks zijn arrestatie tijdens de Olympische Spelen in Parijs. De 28-jarige Australische international, die van 2021 tot 2023 voor de Nederlandse club Klein Zwitserland speelde, bracht de nacht van dinsdag op woensdag door in de cel nadat hij cocaïne had gekocht.

"We staan ​​nog steeds 100 procent achter hem", zei bestuurslid Freddy Ness van de Duitse club. "We gaan binnenkort met hem in gesprek. Dan kan hij ons in alle rust zijn kant van het verhaal vertellen. En dan zullen we beslissen hoe we verder gaan."

Craig was op het moment van zijn arrestatie al uitgeschakeld. Hij verloor met Australië in de olympische kwartfinale van Nederland (2-0). Craig hoeft niet bang te zijn voor een veroordeling. Van de politie kreeg hij alleen een waarschuwing.