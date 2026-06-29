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Coronabeleid werd te repressief, vindt burgemeester Halsema

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 11:41
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DEN HAAG (ANP) - De nadruk in het coronabeleid kwam gaandeweg te veel op repressie en handhaving te liggen, vindt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. "Het plaatste de overheid op een veel te harde manier tegenover een bevolking die de moed aan het verliezen was", zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Aan het begin van de coronapandemie werd vooral benadrukt "dat we het samen moesten doen", zei Halsema. En dat lukte volgens haar ook. "Er was een ongelooflijke solidariteit tussen inwoners. Mensen waren zó bereid zich te voegen naar adviezen en voorschriften. Mensen waren zó aardig voor elkaar. Er was een diepe interne motivatie om er het beste van te maken. Totdat het te lang ging duren."
Die kentering kwam volgens Halsema begin 2021. "Ergens in die winter raakte de overheid zijn bevolking kwijt. Ik heb dat eigenlijk als de treurigste periode ervaren, en ik vind dat de Tweede Kamer daar geen onverdeeld goede rol in heeft gespeeld." Zij vindt dat ook volksvertegenwoordigers te veel hamerden op handhaving van de maatregelen.
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