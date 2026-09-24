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Costa: bedreigingen tegen Internationaal Strafhof onaanvaardbaar

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 19:52
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NEW YORK (ANP) - Bedreigingen en aanvallen tegen het Internationaal Strafhof, zijn functionarissen en zijn personeel zijn onaanvaardbaar, zei de voorzitter van de EU-leiders, António Costa, donderdag in zijn toespraak tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. "Verantwoordelijkheid mag niet afhangen van overwegingen van politieke opportuniteit", voegde hij daaraan toe.
De VS dreigen sancties in te stellen tegen het Internationaal Strafhof (ICC) in zijn geheel. Nu al hebben de VS sancties opgelegd aan individuele rechters en aanklagers.
De EU steunt het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof "onvoorwaardelijk", zei Costa. "We zullen hun onafhankelijkheid, hun integriteit en hun vermogen om hun mandaat volledig uit te voeren, verdedigen."
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