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Vergeet het perfecte dieet: gezonde eters blijken vooral deze dingen op hun bord te leggen

gezondheid
door Pieter Immerzeel
donderdag, 24 september 2026 om 9:00
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Vet was ooit de vijand. Daarna moesten de koolhydraten eraan geloven en vervolgens kon je geen supermarkt binnenlopen zonder dat werkelijk overal extra eiwitten in waren gestopt. Wie alle voedingshypes probeert bij te houden, heeft bijna een dagtaak aan gezond eten. Nieuw onderzoek komt gelukkig met een aanzienlijk eenvoudiger boodschap: het perfecte dieet bestaat waarschijnlijk helemaal niet.
Onderzoekers bestudeerden de voedingsgewoonten van ongeveer 7500 volwassenen in Duitsland en vergeleken daarbij tien eetpatronen die als gezond te boek staan. Denk aan mediterraan eten, het DASH-dieet, Scandinavische voedingspatronen en verschillende vormen van plantaardig eten.
Daar kwam iets interessants uit. Mensen die relatief gezond aten, lieten gemiddeld minder kenmerken van biologische veroudering zien. Maar één glorieuze winnaar die alle andere diëten naar huis speelde? Die was er niet.

Geen magisch menu

Dat is eigenlijk best goed nieuws voor iedereen die weinig voelt voor een leven waarin iedere kikkererwt gewogen en iedere boterham verantwoord moet worden. De gezonde voedingspatronen verschilden namelijk van elkaar, maar hadden vooral een opvallende gemeenschappelijke basis.
Op de borden van gezonde eters lagen veel groenten en fruit, volkoren graanproducten en peulvruchten. Ook vis en voedingsmiddelen met veel onverzadigde vetten kwamen geregeld terug. Noten, zaden, avocado en olijfolie passen dus prima in dat plaatje.
Aan de andere kant van het spectrum staan weinig verrassende boosdoeners. Wie gezond at, consumeerde minder rood en bewerkt vlees, sterk bewerkte voedingsmiddelen, toegevoegde suikers en producten die rijk zijn aan verzadigde of transvetten.

Havermout wint het van de hype

Wie zijn boodschappenkar wat gezonder wil maken, kan het behoorlijk simpel houden. Havermout, volkorenbrood, zilvervliesrijst en volkorenpasta vormen een prima basis. Voeg daar linzen, kikkererwten of bonen aan toe, plus lekker veel groente en fruit. Zalm, makreel en haring leveren vette vis, terwijl ongezouten noten, zaden en olijfolie voor onverzadigde vetten zorgen.
Wel een belangrijke kanttekening: het onderzoek is observationeel. Het laat een verband zien tussen gezonde eetpatronen en biologische veroudering, maar bewijst niet dat voeding op zichzelf verantwoordelijk is voor het verschil.
De praktische boodschap blijft daardoor weinig spectaculair. Je hoeft niet strikt mediterraan, Scandinavisch of volledig plantaardig te eten. Veel onbewerkte plantaardige producten, voldoende volkoren producten en peulvruchten, gezonde vetten en wat minder ultrabewerkte rommel brengen je al een heel eind.
Bron: Manners.nl

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