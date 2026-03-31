Costa belt met Iraanse president, roept op aanvallen te staken

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van EU-leiders António Costa heeft Iran opgeroepen zijn "onaanvaardbare aanvallen op landen in de regio" te staken. Op X schrijft het EU-kopstuk dat hij met president Masoud Pezeshkian heeft gebeld en heeft gevraagd om de-escalatie en terughoudendheid.

Ook vroeg hij Iran zich diplomatiek op te stellen tegenover de VN, om zo tot een oplossing te komen voor de Straat van Hormuz. Die belangrijke zeestraat wordt al weken door Iran vrijwel volledig geblokkeerd, met grote gevolgen voor de wereldwijde oliehandel.

In zijn bericht schrijft Costa verder dat hij heeft gevraagd burgers en nutsvoorzieningen te ontzien. De dodelijke aanval op een meisjesschool, kort na het begin van de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran, noemt hij "zeer betreurenswaardig".

Bij die aanval op Minab kwamen meer dan 150 mensen om, onder wie veel kinderen.