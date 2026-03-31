ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Costa belt met Iraanse president, roept op aanvallen te staken

Samenleving
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 14:33
anp310326117 1
BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van EU-leiders António Costa heeft Iran opgeroepen zijn "onaanvaardbare aanvallen op landen in de regio" te staken. Op X schrijft het EU-kopstuk dat hij met president Masoud Pezeshkian heeft gebeld en heeft gevraagd om de-escalatie en terughoudendheid.
Ook vroeg hij Iran zich diplomatiek op te stellen tegenover de VN, om zo tot een oplossing te komen voor de Straat van Hormuz. Die belangrijke zeestraat wordt al weken door Iran vrijwel volledig geblokkeerd, met grote gevolgen voor de wereldwijde oliehandel.
In zijn bericht schrijft Costa verder dat hij heeft gevraagd burgers en nutsvoorzieningen te ontzien. De dodelijke aanval op een meisjesschool, kort na het begin van de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran, noemt hij "zeer betreurenswaardig".
Bij die aanval op Minab kwamen meer dan 150 mensen om, onder wie veel kinderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

20190831_blp506

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

hamburg-wolf

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

109514744_m

Waarom vrouwen boven de 40 vooral moeten blijven feesten

ANP-435790507

Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis

Loading