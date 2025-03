Costa: EU "vastberaden" om defensie te versterken

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie maakt "vastberaden stappen" richting het versterken van de Europese defensie nu leiders van de EU ermee instemmen om de militaire investeringen fors op te schroeven. Dat zei voorzitter van de Europese Raad António Costa donderdagavond.

"We laten zien dat we het niet bij woorden laten. We komen onze beloftes na om onze afschrikking op te bouwen en de veiligheid van onze burgers te versterken", aldus Costa, die leiding geeft aan het orgaan dat de 27 EU-lidstaten vertegenwoordigt, tegen verslaggevers.

De leiders van de EU-landen hebben donderdag extra steun voor Oekraïne afgesproken. Dat deden ze buiten Viktor Orbán om, omdat de Hongaarse premier zich daartegen bleef verzetten op de ingelaste EU-top donderdag in Brussel. De EU-leiders zeggen Oekraïne geen concrete militaire of financiële hulp toe, maar verzekeren dat het land op de EU kan blijven rekenen.