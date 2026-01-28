Crash vliegtuig en helikopter in VS was 100 procent te voorkomen

WASHINGTON (ANP) - De botsing tussen een vliegtuig en een helikopter in de buurt van Washington in januari vorig jaar was het gevolg van een systeemfout en was 100 procent te voorkomen. Dat zei Jennifer Homendy, voorzitter van de Amerikaanse onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB, bij een hoorzitting over het ongeluk tegen journalisten, aldus The Washington Post.

Bij het ongeluk kwamen 67 mensen om het leven.

Volgens Homendy besteden de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA) geen aandacht aan meldingen van bijna-botsingen tussen vliegtuigen en is Reagan National Airport, waar het ongeluk gebeurde, niet de enige plek waar meer risico bestaat.

Personeel overbelast

Personeel in de verkeerstorens is overbelast en mensen die aan de bel trekken over de risico's worden niet gehoord, aldus Homendy. Personeel van de FAA wil niet met naam en toenaam worden geïnterviewd uit angst voor gevolgen, schrijft The Washington Post.

De belangrijkste conclusie over het ongeluk is dat de route van de helikopter niet had mogen bestaan, aldus de NTSB. Inmiddels heeft de FAA deze geschrapt.