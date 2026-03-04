Cuba klaagt zes personen aan na onderschepping speedboot uit VS

HAVANA (ANP/AFP) - Justitie in Cuba klaagt zes bemanningsleden aan van een Amerikaanse speedboot, die vorige week door de Cubaanse kustwacht werd onderschept tijdens een vuurgevecht. Dat meldt het Openbaar Ministerie in een verklaring.

De in de VS woonachtige Cubaanse verdachten worden ervan beschuldigd een boot vol wapens te hebben geladen en richting Cuba te zijn gevaren in de hoop de regering in Havana te destabiliseren. Na de Cubaanse revolutie in 1959 waren dergelijke infiltratiepogingen door gewapende commando's uit Zuid-Florida niet ongebruikelijk.

De kustwacht schoot vier andere personen aan boord van de boot dood. De boot kwam op 25 februari tot op één zeemijl van de kust van het Caribische eiland. Ten minste twee van de opvarenden van de speedboot waren Amerikaanse staatsburgers, van wie er één om het leven kwam.

De Amerikaanse regering wil regimeverandering in Cuba bewerkstelligen. Na de val van president Nicolás Maduro in Venezuela, Cuba's belangrijkste olieleverancier, legden de VS het eiland een energieblokkade op.