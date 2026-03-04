ECONOMIE
Eerste KLM-vlucht met Nederlanders uit Oman vertrokken

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 1:59
MUSCAT (ANP) - Het KLM-toestel KL9896 met de eerste te repatriëren Nederlanders is van het vliegveld van Muscat in Oman opgestegen.
De verwachte aankomsttijd op Schiphol is 08.15 uur Nederlandse tijd.
Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen zei dinsdag dat 83 Nederlanders zullen worden teruggevlogen. Vermoedelijk zitten er in het Midden-Oosten nog duizenden Nederlanders vast door de oorlog in Iran.
Berendsen roept mensen op om niet "lukraak" rond te gaan reizen in de hoop een vlucht terug te vinden. Het gaat er volgens hem om mensen op een veilige manier bij het vliegtuig te krijgen. Gestrande reizigers wordt aangeraden zich te melden bij Buitenlandse Zaken of een ambassade.
Inmiddels zijn ook enkele commerciële vluchten uit het Midden-Oosten vertrokken.
