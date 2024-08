Supporterscollectief: staken voetbalwedstrijden is paardenmiddel

DEN HAAG (ANP) - Het Supporterscollectief Nederland betreurt het dat ook dit voetbalseizoen duels in het betaald voetbal worden stilgelegd als een voorwerp op het veld belandt. Voorzitter Matthijs Keuning noemt de maatregel "een paardenmiddel" en stelt dat goedwillende supporters door het stilleggen van wedstrijden lijden onder de acties van een kleine groep die zich misdraagt. Het samenwerkingsverband van supportersverenigingen ziet meer heil in een "dadergerichte" aanpak.

Sinds april vorig jaar onderbreken scheidsrechters duels als er iets op het veld wordt gegooid. Aanleiding daarvoor was de aansteker die toenmalig Ajacied Davy Klaassen op zijn hoofd kreeg in het duel tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de KNVB-beker. Als na hervatting opnieuw iets wordt gegooid, staakt de scheidsrechter de wedstrijd. Dat gebeurt ook als een speler of scheidsrechter geraakt wordt. Sinds het aanscherpen van de regels zijn veel duels stilgelegd, ook als er een plastic drinkbeker op het veld lag.

"Wij vinden het wat overdreven om een wedstrijd bij iets als een bekertje op het veld stil te leggen", zegt Keuning over de huidige regels. "Omdat de actie van twee personen dat kan bepalen. Dat vinden wij een paardenmiddel dat ook averechts kan werken, dat iemand het expres gaat doen om het stil te laten leggen." Het supporterscollectief ziet liever dat de daders na de wedstrijd worden opgespoord, bijvoorbeeld aan de hand van camerabeelden. "Zorg dat iemand na de wedstrijd gepakt wordt, maar laat niet het hele stadion eronder lijden."

'Prettig en veilig'

Volgens Keuning zijn er minder incidenten met voorwerpen op het veld in de stadions en kan het beste elk geval apart worden bekeken. "Afgelopen seizoen hebben we ook gevallen gezien waarbij niemand met goed fatsoen wilde dat een wedstrijd werd stilgelegd, maar dat het toch gebeurde omdat we daar een protocol voor hebben. Met zo'n regel leg je de nadruk op wat niet goed gaat, terwijl het over het algemeen juist wel goed gaat: de stadions zitten vol en mensen voelen zich prettig en veilig. Laten we dat dan niet laten verpesten door een of twee mensen die iets op het veld willen gooien."

De KNVB heeft aangegeven dat de regels rond het staken van wedstrijden mogelijk in de toekomst versoepeld worden, maar dat daar voorlopig nog geen sprake van is. Vrijdagavond begint het nieuwe Eredivisieseizoen om 20.00 uur met een duel tussen promovendi FC Groningen en NAC Breda. Ook de Keuken Kampioen Divisie gaat van start.