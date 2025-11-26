D66 en CDA laten veel open om later in formatie te bespreken

DEN HAAG (ANP) - D66 en CDA laten in deze fase van de formatie nog veel punten open. Die moeten in een later stadium worden beantwoord als met andere partijen wordt gesproken. Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) schrijven de komende dagen nog aan het eindverslag onder leiding van informateur Sybrand Buma.

"Er wordt wel heel veel niet ingezet met de zin: dit moeten wij nu niet met z'n tweeën bespreken. Dus heel veel zit er niet in", zei Buma woensdag. Bovendien kunnen D66 en CDA het nu wel eens zijn over "pijnlijke keuzes", maar die kunnen weer van tafel gaan in een volgende fase als andere partijen aanschuiven.

De partijen werken aan een basisdocument over vijf onderwerpen. Het gaat om wonen, stikstof, economie, migratie en veiligheid. Op die onderwerpen proberen ze een "doorbraak" te bereiken. De informateur is daarover positief. "Nou, ik durf wel te zeggen, dat moet echt wel kunnen, een doorbraak presenteren."