Aartsen wil onderzoek naar spoor richting Baltische staten

DEN HAAG (ANP) - Onderzoek de kwetsbaarheden van het spoor tussen de Noordzee en de Baltische Staten, schrijft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) in een brief aan acht andere Europese landen. Daarmee wil hij belemmeringen wegnemen voor militair transport over het spoor naar het oosten.

Vorige maand meldden onderzoekers dat het spoor kwetsbaar is voor sabotage en cyberaanvallen. Honderden miljoenen euro's zouden nodig zijn om het treinvervoer weerbaarder te maken.

Aartsen nodigt nu België, Duitsland, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Finland en Zweden uit om ook zo'n onderzoek te doen. Die landen werken samen rond de zogeheten 'transportcorridor'. Het onderzoek moet niet alleen gaan over kwetsbaarheden voor sabotage, maar ook over logistieke problemen, licht een woordvoerder toe.