ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aartsen wil onderzoek naar spoor richting Baltische staten

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 18:07
anp261125167 1
DEN HAAG (ANP) - Onderzoek de kwetsbaarheden van het spoor tussen de Noordzee en de Baltische Staten, schrijft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) in een brief aan acht andere Europese landen. Daarmee wil hij belemmeringen wegnemen voor militair transport over het spoor naar het oosten.
Vorige maand meldden onderzoekers dat het spoor kwetsbaar is voor sabotage en cyberaanvallen. Honderden miljoenen euro's zouden nodig zijn om het treinvervoer weerbaarder te maken.
Aartsen nodigt nu België, Duitsland, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Finland en Zweden uit om ook zo'n onderzoek te doen. Die landen werken samen rond de zogeheten 'transportcorridor'. Het onderzoek moet niet alleen gaan over kwetsbaarheden voor sabotage, maar ook over logistieke problemen, licht een woordvoerder toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

namibian-politician-adolf-hitler

Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst

Loading