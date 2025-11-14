D66 en CDA nodigen experts uit voor input formatiegesprekken

D66 en CDA nodigen volgende week "veel externe mensen" uit om zich "breed te laten informeren over de grote vraagstukken" die de twee partijen gaan bespreken in de formatie. Dat zeggen Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) over hun onderhandelingen.

Wie dit zijn, zegt Jetten nog niet. "Het zijn deels mensen van ministeries die precies weten wat er allemaal speelt, maar juist ook organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die veel onderzoek doen", aldus de D66-voorman. Bontenbal heeft het over "mensen met verstand van zaken, planbureau's, van brancheverenigingen, kritische denkers, dat soort types."

Jetten wil "niet alleen met de verkiezingsprogramma's op tafel de agenda voor Nederland opschrijven, maar juist ook met veel nieuwe ideeën."

Basisdocument

De twee partijen gaan de komende drie weken werken aan een basisdocument over vijf onderwerpen: wonen, stikstof, economie, migratie en veiligheid. Het is de bedoeling dat later andere politieke partijen zich aansluiten om uiteindelijk tot een nieuwe regering te kunnen komen. Bij het schrijven houden de onderhandelaars dit al in het achterhoofd. "We proberen met een schuin oog naar andere partijen te kijken en contact te hebben." Volgens de CDA-voorman zijn ze er zich namelijk van bewust dat ze "een breed draagvlak" nodig hebben. "Tegelijkertijd hebben we ook zelf een mening, het is niet zo dat we verkiezingsprogramma's van andere partijen gaan overschrijven", concludeerde Bontenbal.

Geen van beide partijleiders wil daarbij zeggen welke partijen dit zijn. Verkenner Wouter Koolmees verwachtte al dat voor een coalitie de steun van tenminste VVD, GroenLinks-PvdA of JA21, of een combinatie van die partijen nodig is.