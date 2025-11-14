ECONOMIE
Polman en Abbingh stoppen na WK handbal als internationals

Sport
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 13:41
anp141125164 1
DEN HAAG (ANP) - De handbalsters Estavana Polman (33) en Lois Abbingh (33) hebben vrijdag hun afscheid als internationals aangekondigd. De twee topspeelsters komen vanaf eind november op het WK handbal nog wel uit voor Oranje.
De twee maakten hun afscheid vrijdag via Instagram bekend. "Lieve fans, aan al het moois komt een einde", aldus Polman. "Een wereldtitel, uitkomen op de Spelen, meerdere medailles. Alles waarover we vroeger droomden werd werkelijkheid."
Polman en Abbingh behoren tot de WK-selectie van Oranje van bondscoach Henrik Signell. Het WK wordt in Nederland en Duitsland gehouden. Nederland begint het toernooi op 28 november tegen Argentinië. Daarna staan wedstrijden tegen Egypte (30 november) en Oostenrijk (2 december) op het programma. Deze wedstrijden worden gespeeld in het Rotterdamse Ahoy.
