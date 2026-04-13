D66 tegen asielwetten, CDA lijkt nodig voor meerderheid

DEN HAAG (ANP) - D66 is ook in de Eerste Kamer tegen de asielwetten die nog zijn gemaakt door voormalig asielminister Marjolein Faber (PVV). Daardoor is steun van het CDA nodig om tot een meerderheid te kunnen komen in de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend of het CDA de wetten gaat steunen, in de Tweede Kamer deed de partij dat niet.

Eerste Kamerlid Boris Dittrich (D66) zei tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wetten dat zijn partij veel aan te merken heeft op de wetten. Zo vond hij het PVV-amendement om illegaliteit strafbaar te stellen niet goed opgesteld. Dat moet volgens hem sowieso worden aangepast, maar ook dan zou D66 tegenstemmen, zei Dittrich.

"Zorgen deze wetten ervoor dat we meer grip op migratie krijgen op een manier die effectief en rechtvaardig is?", vroeg de D66-senator zich af. Hij beantwoordde zijn vraag vervolgens zelf door te zeggen dat hij de wet niet goed in elkaar vindt zitten en het daarom niet het gewenste effect gaat hebben.