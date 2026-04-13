Tienduizenden papegaaiduikers aangespoeld aan Franse kusten

PARIJS (ANP) - Aan de Atlantische kust in Frankrijk zijn afgelopen winter meer dan 45.000 aangespoelde papegaaiduikers geteld, meldt de Franse vogelbescherming (LPO). Een groot deel van de vogels werd dood aangetroffen. De LPO denkt dat het om slechts "een heel klein deel" van het totale aantal dode dieren gaat, schrijft het Franse medium Ici.

De LPO telde de gestrande vogels via het burgerwetenschapplatform Faune-France. Honderden mensen deden mee aan zoekacties, waarbij tussen 19 december en 17 maart 45.014 gestrande papegaaiduikers werden geteld. Als oorzaak wijzen experts naar de zware winterstormen van januari en februari.

Papegaaiduikers voeden zich met vis, die ze tot op een diepte van 40 meter opduiken. De stormen veroorzaakten hoge golven, waardoor de vogels niet meer in staat waren om voedsel te vinden. Volgens de LPO gaat het vaak om jonge vogels, die extra kwetsbaar zijn voor zware weersomstandigheden. Naast de dode vogels werden ook veel vogels in slechte conditie aangetroffen. Ook aan de kust van Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Portugal werden kadavers van papegaaiduikers aangetroffen.

Geen uitzondering

Bovendien werden de vogels zelf door de wind en stroming naar de kust gedreven. Normaal zijn veel vogels die op zee sterven niet zichtbaar, doordat ze niet worden meegevoerd naar de stranden.

De massale stranding is zeldzaam, maar niet uitzonderlijk. In 2014 werden ongeveer 50.000 aangespoelde dode papegaaiduikers geteld.