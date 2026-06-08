D66: toestemming ouders niet verplicht bij onderzoek mishandeling

DEN HAAG (ANP) - Het belang en de veiligheid van een kind moeten voorop worden gezet als er vermoedens zijn van kindermishandeling, stelt D66. De partij wil dat er beter naar kinderen wordt geluisterd en dat er geen toestemming van ouders meer nodig is om een onderzoek in te stellen.

De partij wil na de zomer een voorstel indienen om kinderen op die manier beter te beschermen. Bij een recent debat over huiselijk geweld sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich al uit voor vergelijkbare ideeën. Onder meer Ingrid Coenradie van JA21 opperde hetzelfde idee tijdens dat debat.

Het voorstel van Kamerleden Marijke Synhaeve en Hanneke van der Werf komt voort uit de zaken in Stadskanaal en Vlaardingen. In beide zaken zijn veel signalen gemist en hebben de kinderen ook zelf laten weten dat ze werden mishandeld. Daar is niet voldoende naar geluisterd en D66 wil dat dit voortaan wel gebeurt.

"Als een kind duidelijke signalen geeft dat het thuis onveilig is, moeten vanaf dat moment het perspectief en de rechten van het kind leidend zijn", schrijft de partij. "Dat betekent dat er altijd eerst een onderzoeksgesprek plaatsvindt met het kind zelf."

"Kinderen trekken aan de bel, maar hun belang raakt ondergesneeuwd in huidige procedures, terwijl de mishandeling thuis vaak doorgaat en kan verergeren", stelt D66. "Als de ouder na een melding al toestemming geeft voor een kindgesprek, dan mag de ouder vaak ook bij het gesprek aanwezig zijn. Dat ontmoedigt en beïnvloedt kinderen bij het vertellen over hun thuissituatie en schaadt hun veiligheid."