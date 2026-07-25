ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

Samenleving
door Nina van der Linden
zaterdag, 25 juli 2026 om 12:43
header-amerikanen-nederland
Nederland is bezig aan een opmerkelijke opmars als emigratieland voor Amerikanen. Vorig jaar klopten ruim 7.100 Amerikanen bij de IND aan voor een verblijfsvergunning, duizenden meer dan in de jaren ervoor. Ze komen voor werk, gezin, studie of gewoon voor een ander leven. Een oud-presentatrice van Fox News vatte het in Den Haag samen: dit is toch een soort paradijs? Maar achter dat enthousiasme schuilt ook een nuchtere Nederlandse werkelijkheid van wachtrijen, woningnood en een taal die niet meewerkt.

Van South Carolina naar de hofstad

Het verhaal van Juliet Huddy (57) is exemplarisch voor de nieuwe golf. De voormalige Fox News-presentatrice dacht al jaren na over vertrek uit de Verenigde Staten en vroeg dit voorjaar ChatGPT om hulp bij het plannen van een nieuw leven in Europa. De AI wees haar op Nederland, vanwege een visum dat speciaal voor Amerikaanse zelfstandigen bestaat.
LOGO-9.8.25-7
Ze verkocht haar huis en verhuisde in mei met haar man, drie honden en een kat naar Den Haag — een stad die ze nog nooit had gezien. Het pakte goed uit. Waar ze vooraf werd gewaarschuwd dat Nederlanders lastig te benaderen zijn, merkt ze daar naar eigen zeggen niets van. De werk-privébalans noemt ze het grootste verschil: in Amerika leef je om te werken, hier werk je om te leven.

Het DAFT-visum: 4.500 euro en een KvK-inschrijving

De belangrijkste sleutel is het Dutch-American Friendship Treaty-visum, kortweg DAFT. Dat verdrag stamt uit 1956 en is decennialang nauwelijks gebruikt. Wie als Amerikaan een bedrijfje inschrijft bij de Kamer van Koophandel en 4.500 euro startkapitaal op een Nederlandse rekening zet, komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer. Na vijf jaar is een permanente verblijfsvergunning mogelijk.
Geen miljoeneninvestering, geen verplichte vastgoedaankoop, en in de praktijk worden de aanvragen vrijwel altijd goedgekeurd. Die combinatie maakt de regeling tot een hit op Amerikaanse sociale media, waar accounts de route naar Nederland promoten als de makkelijkste achterdeur naar Europa.
Voor Nederlanders met Amerikaanse dromen is er slecht nieuws: een spiegelbeeldige regeling bestaat aan de andere kant van de oceaan niet.

De cijfers op een rij

IndicatorAantalPeriode
Visumaanvragen door Amerikanen bij de INDruim 7.1002025
Waarvan via het DAFT-verdragruim 1.0002025
DAFT-vergunningen vijf jaar eerdercirca 3002020
Amerikanen met een Amerikaans paspoort in Nederlandcirca 27.5002026
Inwoners met een Amerikaanse migratieachtergrondcirca 65.0002026
De groei zit niet in één categorie. Werkmigratie, kennismigratie en gezinsmigratie stijgen allemaal, en ook het aantal Amerikaanse asielaanvragen — historisch een zeldzaamheid — is toegenomen.

Waarom nu?

Voor een deel van de nieuwkomers is de politiek in eigen land de directe aanleiding. Het verhitte klimaat rond Donald Trump maakt volgens hen een normaal gesprek met vrienden of familie bijna onmogelijk. Voor anderen is het geen vlucht maar een rekensom: internet, zorgpremie, boodschappen en alcohol zijn in Nederland goedkoper dan waar ze vandaan komen, en zes weken vakantie per jaar bestaat in de VS simpelweg niet.
Daar komt de dagelijkse verwondering bij. Op Instagram en TikTok staat een compleet genre van Amerikaanse nieuwkomers die pannenkoeken, kwark, bakfietsen, Madurodam, kaaswinkels en de vrijdagmiddagborrel uitleggen aan het thuisfront. Een van hen verbaast zich er hardop over dat ze in Nederland bijna wekelijks een straatveger tegenkomt, terwijl ze er in Amerika nooit één zag — daar betaalde ze ook belasting, zegt ze, maar kreeg ze er weinig voor terug.

Waar de romantiek stopt

Het paradijsgevoel houdt niet oneindig stand. Vrijwel elke Amerikaanse nieuwkomer loopt vast op dezelfde vier obstakels:
  • Bureaucratie. Een BSN aanvragen, een afspraak bij de gemeente en een bankrekening openen zonder BSN vormen een klassieke kip-eisituatie.
  • De woningmarkt. Ook expats met een goed inkomen merken dat er in de Randstad simpelweg te weinig huurwoningen zijn, tegen prijzen die het kostenvoordeel deels opeten.
  • Geen airco. Een Nederlandse zomer in een slecht geventileerd jarendertighuis is voor veel Amerikanen een cultuurschok op zich.
  • De taal. Huddy spreekt goed Frans en Italiaans, maar noemt Nederlands echt lastig. Ze begint binnenkort aan een intensieve cursus, juist om niet weer zo’n Amerikaan te zijn die alleen Engels spreekt.
En dan is er nog het fenomeen waar nieuwkomers net zo hard over klagen als de gemiddelde Amsterdammer: de fatbike.

Wat het voor Nederland betekent

Met 27.500 Amerikaanse paspoorthouders op ruim 18 miljoen inwoners is dit geen migratiestroom die het land verandert. Maar de samenstelling is opvallend: relatief hoogopgeleide zelfstandigen en kennismigranten die zich vooral in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam vestigen — precies de steden waar de druk op de woningmarkt het hoogst is.
Tegelijk laat de DAFT-golf iets zien over hoe Nederland van buitenaf wordt bekeken: als een land waar de basis werkt. Fietspaden, publieke voorzieningen, betaalbare zorg en een cultuur waarin vrije tijd geen luxe is. Dat het intern vaak anders voelt, is een verschil dat elke Amerikaan hier vroeg of laat opmerkt.

Lees ook

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffenVolgende project van Trump: verkiezingen afschaffen
Slechts één op de tien Europeanen ziet de VS nog als bondgenootSlechts één op de tien Europeanen ziet de VS nog als bondgenoot
De meeste Amerikanen zijn klaar met TrumpDe meeste Amerikanen zijn klaar met Trump
“Hij oogt als Gestapo, hij schiet als ICE: wat zegt Greg Bovino’s jas over Amerika?”“Hij oogt als Gestapo, hij schiet als ICE: wat zegt Greg Bovino’s jas over Amerika?”
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2757792973

Nieuwe regels voor contant geld in 2026: dit mag je maximaal storten en opnemen zonder controle

bejaard-echtpaar-ijsje-middellandse-zee

Word je écht gelukkiger van emigreren op je 67e? Wat onderzoek zegt over de zonval

shutterstock_2781959073

De stille tekenen van darmkanker: symptomen die je niet moet negeren

shutterstock_224634748

Wat je alleen van je moeder erft – en wat onmiskenbaar van je vader komt

185108003_m

Afvallen zonder spieren te verliezen: dit is je dieet

shutterstock_2734823461

Je bent steeds zo moe als een hond. Dit zijn 13 verrassende oorzaken

Loading