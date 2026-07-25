Nederland is bezig aan een opmerkelijke opmars als emigratieland voor Amerikanen. Vorig jaar klopten ruim 7.100 Amerikanen bij de IND aan voor een verblijfsvergunning, duizenden meer dan in de jaren ervoor. Ze komen voor werk, gezin, studie of gewoon voor een ander leven. Een oud-presentatrice van Fox News vatte het in Den Haag samen: dit is toch een soort paradijs? Maar achter dat enthousiasme schuilt ook een nuchtere Nederlandse werkelijkheid van wachtrijen, woningnood en een taal die niet meewerkt.

Van South Carolina naar de hofstad

Het verhaal van Juliet Huddy (57) is exemplarisch voor de nieuwe golf. De voormalige Fox News-presentatrice dacht al jaren na over vertrek uit de Verenigde Staten en vroeg dit voorjaar ChatGPT om hulp bij het plannen van een nieuw leven in Europa. De AI wees haar op Nederland, vanwege een visum dat speciaal voor Amerikaanse zelfstandigen bestaat.

Ze verkocht haar huis en verhuisde in mei met haar man, drie honden en een kat naar Den Haag — een stad die ze nog nooit had gezien. Het pakte goed uit. Waar ze vooraf werd gewaarschuwd dat Nederlanders lastig te benaderen zijn, merkt ze daar naar eigen zeggen niets van. De werk-privébalans noemt ze het grootste verschil: in Amerika leef je om te werken, hier werk je om te leven.

Het DAFT-visum: 4.500 euro en een KvK-inschrijving

De belangrijkste sleutel is het Dutch-American Friendship Treaty-visum, kortweg DAFT . Dat verdrag stamt uit 1956 en is decennialang nauwelijks gebruikt. Wie als Amerikaan een bedrijfje inschrijft bij de Kamer van Koophandel en 4.500 euro startkapitaal op een Nederlandse rekening zet, komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer. Na vijf jaar is een permanente verblijfsvergunning mogelijk.

Geen miljoeneninvestering, geen verplichte vastgoedaankoop, en in de praktijk worden de aanvragen vrijwel altijd goedgekeurd. Die combinatie maakt de regeling tot een hit op Amerikaanse sociale media, waar accounts de route naar Nederland promoten als de makkelijkste achterdeur naar Europa.

Voor Nederlanders met Amerikaanse dromen is er slecht nieuws: een spiegelbeeldige regeling bestaat aan de andere kant van de oceaan niet.

De cijfers op een rij

Indicator Aantal Periode Visumaanvragen door Amerikanen bij de IND ruim 7.100 2025 Waarvan via het DAFT-verdrag ruim 1.000 2025 DAFT-vergunningen vijf jaar eerder circa 300 2020 Amerikanen met een Amerikaans paspoort in Nederland circa 27.500 2026 Inwoners met een Amerikaanse migratieachtergrond circa 65.000 2026

De groei zit niet in één categorie. Werkmigratie, kennismigratie en gezinsmigratie stijgen allemaal, en ook het aantal Amerikaanse asielaanvragen — historisch een zeldzaamheid — is toegenomen.

Waarom nu?

Voor een deel van de nieuwkomers is de politiek in eigen land de directe aanleiding. Het verhitte klimaat rond Donald Trump maakt volgens hen een normaal gesprek met vrienden of familie bijna onmogelijk. Voor anderen is het geen vlucht maar een rekensom: internet, zorgpremie, boodschappen en alcohol zijn in Nederland goedkoper dan waar ze vandaan komen, en zes weken vakantie per jaar bestaat in de VS simpelweg niet.

Daar komt de dagelijkse verwondering bij. Op Instagram en TikTok staat een compleet genre van Amerikaanse nieuwkomers die pannenkoeken, kwark, bakfietsen, Madurodam, kaaswinkels en de vrijdagmiddagborrel uitleggen aan het thuisfront. Een van hen verbaast zich er hardop over dat ze in Nederland bijna wekelijks een straatveger tegenkomt, terwijl ze er in Amerika nooit één zag — daar betaalde ze ook belasting, zegt ze, maar kreeg ze er weinig voor terug.

Waar de romantiek stopt

Het paradijsgevoel houdt niet oneindig stand. Vrijwel elke Amerikaanse nieuwkomer loopt vast op dezelfde vier obstakels:

Bureaucratie. Een BSN aanvragen, een afspraak bij de gemeente en een bankrekening openen zonder BSN vormen een klassieke kip-eisituatie.

Een BSN aanvragen, een afspraak bij de gemeente en een bankrekening openen zonder BSN vormen een klassieke kip-eisituatie. De woningmarkt. Ook expats met een goed inkomen merken dat er in de Randstad simpelweg te weinig huurwoningen zijn, tegen prijzen die het kostenvoordeel deels opeten.

Ook expats met een goed inkomen merken dat er in de Randstad simpelweg te weinig huurwoningen zijn, tegen prijzen die het kostenvoordeel deels opeten. Geen airco. Een Nederlandse zomer in een slecht geventileerd jarendertighuis is voor veel Amerikanen een cultuurschok op zich.

Een Nederlandse zomer in een slecht geventileerd jarendertighuis is voor veel Amerikanen een cultuurschok op zich. De taal. Huddy spreekt goed Frans en Italiaans, maar noemt Nederlands echt lastig. Ze begint binnenkort aan een intensieve cursus, juist om niet weer zo’n Amerikaan te zijn die alleen Engels spreekt.

En dan is er nog het fenomeen waar nieuwkomers net zo hard over klagen als de gemiddelde Amsterdammer: de fatbike.

Wat het voor Nederland betekent

Met 27.500 Amerikaanse paspoorthouders op ruim 18 miljoen inwoners is dit geen migratiestroom die het land verandert. Maar de samenstelling is opvallend: relatief hoogopgeleide zelfstandigen en kennismigranten die zich vooral in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam vestigen — precies de steden waar de druk op de woningmarkt het hoogst is.