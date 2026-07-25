In deze gebieden in Frankrijk en Spanje kun je nu beter niet op vakantie — en dit zijn je opties als je er al bent

Bosbranden en extreme hitte zorgen deze zomer voor problemen in delen van Frankrijk en Spanje . Vooral in Zuid-Frankrijk en aan de noordoostkust van Spanje is de situatie plaatselijk zo onrustig dat sommige campings zijn ontruimd, wegen tijdelijk dichtgaan en vakantiegangers soms hals over kop moeten vertrekken.

Voor reizigers is het belangrijk om onderscheid te maken tussen een heel land en een concreet risicogebied. Frankrijk en Spanje zijn als vakantieland niet “gesloten”, maar in sommige brandzones of gebieden met zware rookontwikkeling is vakantie vieren op dit moment simpelweg geen verstandige keuze.

Waar je nu beter niet heen gaat

De grootste risico’s zitten op dit moment in delen van Zuid-Frankrijk, onder meer in de omgeving van Perpignan, waar natuurbranden tot evacuaties van campings en vakantieparken hebben geleid. Ook in delen van de Costa Brava zijn bosbranden gemeld, met tijdelijke beperkingen, verplaatsingen en grote onzekerheid voor toeristen.

Wie nu nog moet boeken, doet er verstandig aan om actieve brandgebieden en de directe omgeving daarvan te vermijden. Dat geldt ook voor accommodaties die formeel nog open zijn, maar vlak bij rook, brandgevaar of afsluitingen liggen. Een strandvakantie klinkt aantrekkelijk, maar als de luchtkwaliteit slecht is en de autoriteiten paraat staan voor nieuwe evacuaties, verandert een vakantie snel in een stresssituatie.

Wanneer een bestemming feitelijk afvalt

Een bestemming valt in de praktijk af zodra er sprake is van een actieve natuurbrand in de buurt, evacuatiebevelen, afgesloten toegangswegen of zware rookoverlast. Ook extreme hitte kan een gebied tijdelijk minder geschikt maken, zeker voor gezinnen met jonge kinderen, ouderen en mensen met hart- of longproblemen.

Daarnaast spelen praktische factoren mee. Denk aan campings zonder stabiele stroomvoorziening, accommodaties die door rook of as onleefbaar worden en regio’s waar brandweer en hulpdiensten vooral bezig zijn met crisisbeheersing. In zulke omstandigheden is het vaak slimmer om uit te wijken dan vast te houden aan de oorspronkelijke bestemming.

Wat je moet doen als je er al bent

Wie al in een risicogebied verblijft, hoeft niet automatisch direct naar huis, maar moet wel voorbereid zijn op snelle veranderingen. Volg altijd de instructies van lokale autoriteiten, de campingbeheerder of hotelreceptie, en wacht bij een evacuatie niet te lang met vertrekken.

Zorg dat je belangrijke spullen direct kunt meenemen. Denk aan paspoorten of ID-kaarten, medicijnen, telefoonopladers, bankpassen, contant geld, water, wat kleding en belangrijke papieren. Een kleine vluchttas binnen handbereik is in dit soort gebieden geen overbodige luxe.

Controleer ook vooraf je vluchtroute. Weet via welke weg je de camping, badplaats of bergregio snel kunt verlaten als de wind draait of de brand zich uitbreidt. Vertrouw niet alleen op navigatie, want wegen kunnen ineens worden afgesloten.

Dit zijn je opties ter plekke

Als jouw verblijfplaats wordt getroffen, zijn er meestal drie realistische opties.

Verhuizen naar een andere accommodatie in dezelfde regio, als de situatie lokaal blijft en reisorganisatie of verhuurder iets kan omboeken.

Uitwijken naar een ander deel van Frankrijk of Spanje waar geen brandhaarden zijn en de omstandigheden rustiger zijn.

De vakantie afbreken en eerder naar huis terugkeren, vooral als er sprake is van herhaalde evacuaties, aanhoudende rook of gezondheidsrisico’s.

Voor veel reizigers is de tweede optie het meest praktisch. Je hoeft de vakantie dan niet volledig op te geven, maar kiest wel voor een veiliger gebied. Denk bijvoorbeeld aan noordelijkere streken, Atlantische kusten of hoger gelegen gebieden waar het vaak minder heet is en het brandrisico lager ligt.

Heb je recht op compensatie?

Dat hangt vooral af van de manier waarop de reis is geboekt. Bij een pakketreis is de reisorganisatie meestal verantwoordelijk voor een alternatief verblijf of, als dat niet haalbaar is, voor terugkeer naar huis. Bij losse boekingen ligt dat ingewikkelder en ben je vaker afhankelijk van de voorwaarden van de camping, het hotel, de luchtvaartmaatschappij en je verzekering.

Maak daarom altijd foto’s van de situatie, bewaar mails en appberichten over ontruimingen en neem zo snel mogelijk contact op met de aanbieder en verzekeraar. Wie goed documenteert, staat sterker bij een verzoek om terugbetaling, omboeking of schadevergoeding.

Slimmere alternatieven deze zomer

Wie nog moet vertrekken, kan overwegen om kwetsbare brandgebieden in Zuid-Europa te mijden en te kiezen voor een bestemming met minder hitte en minder kans op natuurbrand. Noord-Frankrijk, de Atlantische kust, berggebieden of bestemmingen dichter bij huis zijn voor veel vakantiegangers deze zomer een rustiger alternatief.

Dat is niet alleen een praktische keuze, maar ook een teken dat de zomervakantiekaart van Europa verandert. Door extreme hitte en terugkerende bosbranden worden sommige klassieke zonbestemmingen in juli en augustus minder vanzelfsprekend dan voorheen.