Dagelijkse toestroom Ter Apel nog altijd boven afgesproken limiet

TER APEL (ANP) - Het is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet gelukt om halverwege juli dagelijks minder dan 2000 mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te laten verblijven. Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker sprak een maand geleden die hoop uit en schatte in dat dit zou lukken door een dalende asielinstroom en vrij te komen opvangplekken. Maar nog altijd zijn er dagelijks 200 tot 300 mensen meer dan afgesproken op het terrein.

De woorden van Schoenmaker waren geen belofte, benadrukken COA-woordvoerders. Wel ging er de hoop van uit onderhand nieuwe opvangplekken aangeboden gekregen te hebben van gemeenten. Dat is niet gebeurd, is de conclusie nu.

Met het vooruitzicht van Schoenmaker gaf Westerwolde het COA een maand de tijd om het aantal mensen in het noorden naar beneden te brengen. Ondertussen werden nieuwe juridische stappen onderzocht. Daar heeft de gemeenteadvocaat nu nog twee weken meer de tijd voor nodig, aldus een woordvoerder van Westerwolde.