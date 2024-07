Sharon Stone (66) doet iconische Basic Instinct-pose nog eens dunnetjes over in lingerie

32 jaar na haar iconische rol in de film 'Basic Instinct' trekt Sharon Stone, inmiddels 66 jaar, opnieuw alle aandacht met haar befaamde pose. Complimenten stromen binnen op haar Instagram-kanaal, waar ze het uitdagende kiekje deelt met de wereld.

Dit keer heeft de Amerikaanse actrice geen witte jurk aan zoals in 'Basic Instinct', maar een gedurfd fuchsiakleurig lingeriesetje met kant en een paar stiletto's. In de originele scène probeerde haar personage Catherine de politieagenten af te leiden door haar benen te kruisen, terwijl ze een korte jurk zonder onderbroek droeg.

De controverse rond die beruchte scène draaide uiteindelijk vooral om Sharon Stone zelf. In haar memoires 'The Beauty of Living Twice' uit 2021 onthulde zij dat ze niet wist dat de scène zo expliciet in de film zou belanden. Dit werd daarna fel betwist door regisseur Paul Verhoeven, die nog altijd volhoudt dat Stone hier wél van op de hoogte was, schrijft de Gazet van Antwerpen