Dalai lama wordt 89 en voelt zich prima na kleine operatie

NEW YORK (ANP/AFP) - De Tibetaanse spirituele leider dalai lama is zaterdag 89 jaar oud geworden en herstelt van een kleine operatie aan zijn knie, laat hij in een videobericht weten. "Ik ben nu bijna negentig, maar ik voel me niet ongezond, afgezien van het lichte ongemak in mijn benen", zegt hij.

De dalai lama is momenteel in New York, waar hij de operatie aan zijn knie onderging. De kleine ongemakken noemt hij "onvermijdelijk, door het verouderingsproces", maar hij stelt dat het in principe goed met hem gaat: "dus ontspan alstublieft en wees gerust". Enkele jaren geleden voorspelde de leider dat hij 113 jaar oud zou worden.

Toch is er nervositeit onder zijn volgers over hoe de opvolging van de dalai lama eruit zal komen te zien. In principe beginnen boeddhistische leiders na het overlijden van de dalai lama een spirituele zoektocht naar het kind dat zijn opvolger wordt. Maar China hoopt dat proces te beïnvloeden. Met een door Beijing 'goedgekeurde' dalai lama zou China spirituele zeggenschap kunnen opeisen over Tibet, een provincie die het in 1951 annexeerde.

Vorige maand was er nog een delegatie met Amerikaanse parlementariërs in Dharamsala in India, waar de dalai lama doorgaans in ballingschap verblijft. Onder hen was voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Dat bezoek leidde tot veel kritiek in Beijing.