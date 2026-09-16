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Dassen krijgt bij Bontenbal steun voor regels voor AI

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 22:14
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DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal steunt Laurens Dassen van Volt in zijn idee om serieus naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie (AI) te kijken. Bontenbal vroeg zich wel af of het debat over de miljoenennota, de Algemene Politieke Beschouwingen, de juiste gelegenheid is om dit te bespreken.
"Hier wordt gedaan alsof het een ginnegapje is waar de premier zijn posts mee schrijft, maar het is een transformerende technologie", zei Dassen. "Ik doe helemaal niet lacherig over AI", reageerde Bontenbal. "We moeten een stevig debat over AI voeren. Als u hem aanvraagt, zullen wij dat steunen."
Bontenbal steunde een voorstel van Dassen om een AI-veiligheidsinstituut in te stellen, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
Dassen komt zelf als een van de laatste sprekers aan het woord, maar bij interrupties van andere sprekers probeerde hij steun te krijgen voor meer regels rond AI. Toen werden vooral grappen gemaakt over het AI-gebruik van Jetten, die het gebruikt voor berichten op sociale media.
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