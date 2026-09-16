Voortvluchtige veroordeelde in zaak moord Wiersma aangehouden

AMSTERDAM (ANP) - Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 is woensdag in Frankrijk opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om Oussama B., meldt de advocaat van B. aan meerdere media. Hij was jarenlang voortvluchtig.

De man werd vorige week in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam tot elf jaar en drie maanden gevangenisstraf veroordeeld voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie die de moord op Wiersum voorbereidde. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het zogeheten Marengo-proces, waarin onder meer Ridouan Taghi terechtstaat.

Eerder was Oussama B. veroordeeld voor onder meer witwassen en oplichting. Hij was sinds 2013 voortvluchtig. De Franse autoriteiten hebben hem opgepakt. "Zodra hij in Nederland is, wordt hij naar de gevangenis gebracht om zijn straf uit te zitten", aldus het OM.

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten.