De 5 dingen die mensen gelukkig maken volgens het World Happiness Report

In de afgelopen vijftig jaar is er heel veel onderzoek gedaan naar geluk. Want uiteindelijk is gelukkig zijn toch het allerbelangrijkste in het leven. Er is geen simpel recept voor, maar bepaalde factoren duiken steeds weer op in wetenschappelijk onderzoek. We noemen er vijf:

Verbinding als fundament

Allereerst blijkt dat mensen relaties nodig hebben voor optimaal welzijn en geluk. We worden geboren met een sterke drang om verbindingen met anderen aan te gaan. En hoewel velen denken dat ware liefde het gelukkigst maakt, zijn het niet per se romantische relaties die noodzakelijk zijn. "Simpelweg goede vrienden hebben die je aanmoedigen en steunen draagt evenveel bij aan je algemene gevoel van geluk en tevredenheid in het leven", aldus het onderzoek.

De vreugde van vrijgevigheid

Ten tweede is vriendelijkheid richting anderen essentieel om persoonlijk geluk te ervaren. Ons brein is zo bedraad dat we vreugde ervaren bij altruïstisch gedrag. Zelfs alleen al het maken van plannen om iets aardigs voor anderen te doen - of het nu gaat om een feestje organiseren, vrijwilligerswerk doen of een donatie plannen - geeft een boost en genereert een gevoel van voldoening en welzijn.

Dankbaarheid cultiveren

De derde factor is het erkennen van de overvloed in je eigen leven, ongeacht hoe sober of extravagant dat is, en dankbaarheid ervaren voor mensen, ervaringen en dingen. Wanneer mensen zich focussen op schaarste, komen negatieve emoties naar boven, zoals afgunst, ontevredenheid en wrok.

Zingeving vinden

Een vierde belangrijke factor is het vinden van betekenis en doel in je bezigheden. "Geloven dat je bijdraagt aan iets groters dan jezelf en deel uitmaken van iets dat groter is dan je individuele bestaan zijn noodzakelijk om een gevoel van zingeving te ervaren dat onderdeel is van geluk."

Gezonde levensstijl

De vijfde voorwaarde betreft gezonde keuzes op het gebied van basisbehoeften - slaap, voeding en beweging. Talrijke onderzoeken tonen aan dat regelmatige lichaamsbeweging - zelfs een dagelijkse wandeling - effectief is bij het verminderen van depressie. Ook contemplerende activiteiten zoals yoga, meditatie en reflectie blijken stress te verminderen en welzijn te bevorderen.

Misvattingen over geluk

Misschien is de grootste misvatting wel ons idee dat geluk een "bestemming" is of dat geluk "gekocht" kan worden. Het klinkt misschien afgezaagd, maar het zijn onze ervaringen onderweg die werkelijk leiden tot gevoelens van tevredenheid.

Zo laat het World Happiness Report zien dat een welvarend land geen gelukkig leven garandeert. Sommige landen met veel minder middelen dan de VS scoorden hoger op de Happiness Index.

"In plaatsen waar het leven eenvoudiger of zelfs moeilijker is dan in de VS, zijn mensen mogelijk minder geneigd om actief geluk na te streven zoals wij dat doen", stelt het rapport. "Het blijkt dat het basisvangnet van steun en het gezelschap van anderen de zaken zijn die fundamenteel zijn voor het geluk van de meeste mensen."

Het World Happiness Report noemde dan ook deze vijf factoren als cruciaal voor geluk:

Om anderen geven en middelen delen Samen eten - gedeelde maaltijden zijn een bouwsteen van geluk Je huis delen in plaats van alleen wonen - eenzaamheid en isolatie zijn een grote bedreiging voor je fysieke en mentale gezondheid Prosociaal gedrag vertonen dat altruïsme en betrokkenheid weerspiegelt Verbinding maken met anderen, vooral voor jongvolwassenen

Uiteindelijk lijkt het erop dat de sleutel tot geluk niet ligt in wat we hebben, maar in hoe we leven en met wie we ons leven delen.

Bron: Psychology Today