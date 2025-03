2 Feiten die je moet accepteren voor een gelukkig huwelijk volgens een psycholoog

Als je gaat trouwen denk je dat dat voor altijd is. Dat jullie gelukkig zullen blijven tot aan de dood.

Die verwachting komt verrassend weinig uit. Een scheiding is soms een prima idee omdat de gehuwden als de verliefdheid voorbij is elkaar niets te bieden hebben. Maar er zijn een paar dingen die je zelf kunt doen om het langer (misschien wel voor altijd) leuk te houden, zegt een psycholoog tegen Forbes.

1. Je kunt de behoeften van je partner niet veranderen

Stel bijvoorbeeld dat je partner graag videospelletjes speelt op vrijdagavond – een hobby die je nooit echt hebt begrepen en waarvan je zou willen dat hij of zij die losliet. Maar dat kun je ook niet willen. Je partner ziet uit naar die vrijdagavond. Heb je daar last van? Als je je partner zijn eigen manier van leven, zijn eigen plezier, afneemt kan het snel afgelopen zijn. Proberen om je partner te veranderen om een ​​geïdealiseerd hokje dat je in je hoofd hebt af te vinken, zal hem of haar alleen maar boos op je maken. Als je vindt dat jullie alles samen moeten doen, maak je de kans op ongelukken groot. En je neemt ook jezelf de rijkdom af van dingen ondernemen zonder je partner.

2. Je partner is geen gedachtelezer

Stel je voor dat je net de oprit oprijdt na een boodschappentocht. Je moet meer tassen naar binnen dragen dan je in één keer aankunt. Je weet dat je partner boven is. Je denkt bij jezelf: "Nou, die komt vast naar beneden om me te helpen."

Maar hij komt niet. Want hij hoort niet dat je drie keer naar de auto moet om alles naar binnen te zeulen.

Jij boos: ik sta er ook altijd alleen voor. Hij onschuldig: hij wist van niets.

In een perfecte wereld zouden partners precies weten wanneer, wat en hoe we hulp nodig hebben, zonder dat we het hen hoeven te vertellen. Maar het is geen perfecte wereld. Je partner zou in staat moeten zijn om je gedachten te lezen, en helaas is het gedachtelezen nog steeds sciencefiction.

Sterker nog, onderzoek van Marriages en Families blijkt dat dit een van de prominentste disfunctionele overtuigingen is over huwelijkstevredenheid – namelijk dat een partner de gedachten van de ander zou moeten kunnen lezen.

In werkelijkheid leert het huwelijk ons ​​dat als je iets nodig hebt, je het moet zeggen. Hoewel sommige oplosbare problemen duidelijk zijn met het blote oog – zoals een lekkende kraan of een lege koelkast – zijn andere onzichtbaar. Daarom is communicatie de essentie en het levensbloed van een functioneel huwelijk.