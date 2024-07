De Horrorboerderij van Wedde: het sadisme van Paul W. en Michel K.

In het pittoreske dorpje Wedde, Groningen, bevindt zich een zorgboerderij die ooit een toevluchtsoord moest zijn voor kwetsbare mensen. Helaas veranderde deze plek, bekend als Aurora Borealis, in een nachtmerrie onder het bewind van Paul W. en zijn schoonzoon Michel K. De gruweldaden die zich hier afspeelden, zijn door de rechter vandaag afgestraft met de hoogst haalbare straf.

Een Schrikbewind van Tweeënhalf Jaar

Tussen juni 2020 en december 2022 voerden Paul W. en Michel K. een regime van terreur op hun zorgboerderij. De bewoners, die vaak meervoudig gehandicapt waren, werden onderworpen aan een scala van mishandelingen die zowel fysiek als geestelijk schadelijk waren. De rechtbank in Groningen veroordeelde de twee mannen tot de maximale gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, naast een beroepsverbod van tien jaar en vier maanden.

Onmenselijke Behandelingen

De lijst van mishandelingen is lang en schokkend:

Fysieke Mishandeling: Bewoners werden geslagen, geschopt, geduwd, aan de haren getrokken en onder koude douches gezet. Sommigen werden met hun hoofd in de wc-pot geduwd of moesten proberen te eten met een lepel die aan hun arm was gebonden.

Psychologische Marteling: De bewoners werden uitgelachen en op andere manieren vernederd. Sommigen moesten hun gezicht laten insmeren en aflikken door een hond.

Onmenselijke Straffen: Mensen die niet aan de eisen van de leiding konden voldoen, werden opgesloten in donkere kasten, buiten in de regen gezet of moesten met ovenhandschoenen aan eten. Ze kregen hun slaapspullen niet, wat hun nachtrust ernstig verstoorde.

Sadistische Handelingen: Bewoners werden vastgebonden aan een loopband die op maximale snelheid werd gezet, kregen sterke zoutwaterbaden of puur citroensap toegediend, of werden onder een lekkende tuinslang gelegd.

De Gevolgen voor de Slachtoffers

De gevolgen van deze mishandelingen waren verwoestend. Eén van de bewoners ontwikkelde een posttraumatische stressstoornis en moest EMDR-therapie ondergaan. De families van de slachtoffers voelden zich schuldig omdat ze hun geliefden niet konden beschermen tegen deze gruweldaden.

Rechtszaak en Veroordeling

Tijdens de rechtszaak toonden Paul W. en Michel K. geen enkele zelfreflectie. De rechtbank rekende dit hen zwaar aan, gezien de kwetsbaarheid van de bewoners die niet in staat waren om zich te verweren of te ontsnappen. De rechtbank oordeelde dat alleen de maximale gevangenisstraf passend was voor de gruweldaden die met voorbedachte rade waren uitgevoerd.