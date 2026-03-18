De Mos ontkent niet-Nederlandssprekende flyeraars in te huren

TILBURG (ANP) - Richard de Mos van Hart voor Den Haag ontkent mensen in te huren om te flyeren. "Dat is klip-en-klare onzin", zei hij na afloop van het NOS-slotdebat in LocHal in Tilburg in reactie op een video van het linkse platform Left Laser waarin wordt gesuggereerd dat De Mos Bulgaren betaalt voor campagnewerkzaamheden. In de video is te zien dat mensen die geen Nederlands spreken, flyeren voor de partij van De Mos. In het partijprogramma van Hart voor Den Haag staat onder meer de wens om immigranten uit te sluiten van bijstand als ze weigeren Nederlands te leren.

De Mos gaf aan de mensen op de video niet te kennen en zelf ook verrast te zijn. Als mogelijke verklaring geeft hij dat vrijwilligers van kandidaten met een migratieachtergrond die op de lijst van Hart voor Den Haag staan, hebben geholpen met campagne voeren. Dat ze geen Nederlands spreken, vindt De Mos niet opmerkelijk. "Dat zijn ook burgers van Den Haag", zegt hij. Volgens hem kan het verkiezingsprogramma van zijn partij in elke taal gelezen worden.

Over het debat, waaraan ook landelijke fractievoorzitters meededen, was De Mos niet te spreken. "Ik vind over het algemeen dat lokale partijen veel te weinig aandeel hebben gehad op landelijke televisie." Het is volgens hem beter als de "landelijke kopstukken" zich bij de landelijke verkiezingen laten zien.

Hij verwacht opnieuw de grootste partij van Den Haag te worden. "We staan in de peilingen skyhigh", aldus de lijsttrekker, die hoopt op meer dan 16 zetels uit te komen.